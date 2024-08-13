Новости мира: Илон Маск провел интервью с Дональдом Трампом

Кандидат в президенты в США Дональд Трамп дал интервью бизнесмену Илону Маску. Получилось мягко и без сенсаций, написали иностранные СМИ. Трамп заявил, что у нынешнего президента Джо Байдена нет IQ, а президентское кресло он покидать не собирался, но был вынужден. Кандидат в президенты от Демократической партии Камала Харрис, по мнению Трампа, еще менее компетентна чем Байден. Тем временем Владимира Путина Трамп назвал хорошим переговорщиком и надеется восстановить с ним отношения, в случае своей победы на выборах.

Между тем в греческой Аттике произошел пожар. Он начался с замыкания в электросети, этом сообщили в местном муниципалитете. Сначала загорелся столб, на которой были закреплены провода. Затем огонь быстро распространился из-за сильного ветра. Власти объявили эвакуацию сразу в нескольких пригородах. По данным спасателей, ситуация улучшилась, но из-за жаркой погоды пожары еще могут усилиться.

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