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09:15

Политика

Новая волна массовых демонстраций против судебной реформы прошла в Израиле

Новая волна массовых демонстраций против судебной реформы прошла в Израиле

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Новая волна массовых демонстраций против судебной реформы Нетаньяху прошла в Израиле. В Тель-Авиве антиправительственный митинг собрал свыше 100 тысяч человек, передают местные СМИ.

Манифестанты перекрыли дорогу и скандировали "Мы не боимся". Один человек бросил в полицейских дымовую шашку. Одновременно тысячи других недовольных вышли на акции в разных городах по всей стране.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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