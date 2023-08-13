Новая волна массовых демонстраций против судебной реформы прошла в Израиле

Новая волна массовых демонстраций против судебной реформы Нетаньяху прошла в Израиле. В Тель-Авиве антиправительственный митинг собрал свыше 100 тысяч человек, передают местные СМИ.

Манифестанты перекрыли дорогу и скандировали "Мы не боимся". Один человек бросил в полицейских дымовую шашку. Одновременно тысячи других недовольных вышли на акции в разных городах по всей стране.

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