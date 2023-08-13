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Политика

ВС РФ продолжают наступление на купянском направлении

ВС РФ продолжают наступление на купянском направлении

В Белгородской области пресекли попытку теракта со стороны Украины – Минобороны РФ

ВС РФ отразили более 20 атак ВСУ на пяти направлениях – МО

Москвичам рассказали о ходе СВО на краснолиманском направлении

ВСУ потеряли более 150 тысяч военных с начала СВО – СМИ

ВС РФ нанесли удары по складам с боеприпасами ВСУ на двух направлениях

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ВСУ предприняли попытку прорвать оборону РФ на краснолиманском направлении

В общественном штабе Сергея Собянина прошла встреча с фигуристами

Вооруженные силы РФ продолжают наступление на купянском направлении, сообщает Минобороны РФ.

Российские войска овладели еще двумя опорными пунктами украинской стороны. По данным военного ведомства, ВСУ несут в зоне СВО существенные потери в живой силе и технике.

На авдеевском направлении примерно 50 военных ВСУ пытались атаковать село Первомайское в ДНР, но попали под плотный огонь российской артиллерии. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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