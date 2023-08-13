ВС РФ продолжают наступление на купянском направлении

Вооруженные силы РФ продолжают наступление на купянском направлении, сообщает Минобороны РФ.

Российские войска овладели еще двумя опорными пунктами украинской стороны. По данным военного ведомства, ВСУ несут в зоне СВО существенные потери в живой силе и технике.

На авдеевском направлении примерно 50 военных ВСУ пытались атаковать село Первомайское в ДНР, но попали под плотный огонь российской артиллерии. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.