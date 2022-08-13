В Финляндии нашли способ сократить выдачу туристических виз россиянам. Об этом сообщил глава финского МИД. Так, по его словам, планируется принимать документы на туристические визы только по понедельникам, а со вторника по пятницу – на визы по семейным обстоятельствам, учебе, работе или другим основаниям.

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