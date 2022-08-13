Улицы в Севастополе назовут в честь героев спецоперации РФ

Улицы в Севастополе планируют назвать в честь героев спецоперации, заявил губернатор Михаил Развожаев.

Газпром начал доппоставки газа в страну через "Турецкий поток", сообщили в МИД Венгрии.

В МИД РФ заявили, что высылка Черногорией российского дипломата необоснованна и лишена логики.

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