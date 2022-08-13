Новости последнего часа: союзные силы полностью освободили Пески в ДНР

Союзные силы полностью освободили Пески в ДНР, сообщил официальный представитель Министерства обороны, генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

В Москве приняли дополнительные меры из-за жары, рассказали в комплексе городского хозяйства столицы.

Ландшафтный парк и зону отдыха возле прудов обустроят в Молжаниновском районе Москвы, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

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