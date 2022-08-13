В Минобороны заявили об освобождении поселка Пески в ДНР

В результате наступления союзных сил полностью освобожден населенный пункт Пески Донецкой народной республики, сообщил официальный представитель Министерства обороны, генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, в районе железнодорожной станции Гавриловка Харьковской области уничтожено свыше 70 и ранено более 300 военнослужащих 30-й механизированной бригады ВСУ. При этом движение на данном участке железной дороги полностью заблокировано. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.