Множество машин скопилось в зоне ожидания на границе Эстонии и РФ

На границе Эстонии и России более 800 легковых автомобилей ожидают разрешения проезда через пограничный пункт Нарва.

Транспортные средства могут задерживаться на срок до 30 часов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

