Новости последнего часа: в МИД считают, что США не против противостояния Европы с РФ

США не будут против открытого противостояния отдельных стран Европы с Россией, заявил директор департамента Северной Америки МИД РФ Александр Дарчиев.

Спасатели локализовали большую часть лесных пожаров в Югре, сообщили в департамент природных ресурсов региона.

В Москве отреставрировали фасады дома с атлантами на Солянке, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

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