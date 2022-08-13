Более 800 легковых автомобилей пытаются выехать через пограничный пункт Нарва

Более 800 легковых автомобилей в настоящее время пытаются выехать через российско-эстонский пограничный пункт Нарва. Транспортные средства могут задерживаться на срок до 30 часов, при этом на въезде в Россию очереди отсутствуют.

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