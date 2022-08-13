Украинская армия активно наносит удары по ДНР

Военные ВСУ наносят удары по ДНР еще активнее, в том числе и по химзаводам. В настоящее время сохраняется угроза утечки реагентов.

Из-за постоянных обстрелов в Донецке появились проблемы с водой, так как была остановлена фильтровальная станция.

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