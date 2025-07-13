США введут 30% пошлины на товары из ЕС с 1 августа

С 1 августа торговые пошлины на товары из Евросоюза вырастут до 30%. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп на своей странице в соцсети, опубликовав письмо, адресованное главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен.

Брюссель уже отреагировал. Фон дер Ляйен заявила, что подобные шаги могут нарушить ключевые трансатлантические цепочки поставок и нанести экономический ущерб обеим сторонам. Еврокомиссия рассматривает ответные меры.

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