Российский мобилизованный в одиночку отбил атаку ВСУ на донецком направлени

Российский мобилизованный на донецком направлении в одиночку отбил атаку пехотной группы ВСУ. Украинские солдаты во время наступления перепутали местоположение окопов российских военных – это помогло российскому военному выиграть время для контратаки. Он начал стрелять, при ответном обстреле получил контузию, но сумел сменить позицию и снова открыть огонь.

На данный момент российский военный находится в госпитале. Его мобилизовали из Ханты-Мансийска, он служит в ДНР полгода. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.