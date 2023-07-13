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Политика

Российский мобилизованный в одиночку отбил атаку ВСУ на донецком направлени

Российский мобилизованный в одиночку отбил атаку ВСУ на донецком направлени

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Российский мобилизованный на донецком направлении в одиночку отбил атаку пехотной группы ВСУ. Украинские солдаты во время наступления перепутали местоположение окопов российских военных – это помогло российскому военному выиграть время для контратаки. Он начал стрелять, при ответном обстреле получил контузию, но сумел сменить позицию и снова открыть огонь.

На данный момент российский военный находится в госпитале. Его мобилизовали из Ханты-Мансийска, он служит в ДНР полгода. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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