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Политика

Советник Байдена объяснил, почему Украину пока не пригласили в НАТО

Советник Байдена объяснил, почему Украину пока не пригласили в НАТО

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Стало известно, что в Вильнюсе, где проходил саммит НАТО, представитель украинской делегации задала вопрос советнику американского президента Джейку Салливану: "Байден и НАТО не пригласили Украину в альянс, потому что боятся России?"

На это Салливан констатировал, что Украина проделала значительный путь в реформах с точки зрения безопасности и политики, но нужно еще сделать определенные шаги, в частности, побороть коррупцию. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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