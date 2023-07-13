Советник Байдена объяснил, почему Украину пока не пригласили в НАТО

Стало известно, что в Вильнюсе, где проходил саммит НАТО, представитель украинской делегации задала вопрос советнику американского президента Джейку Салливану: "Байден и НАТО не пригласили Украину в альянс, потому что боятся России?"

На это Салливан констатировал, что Украина проделала значительный путь в реформах с точки зрения безопасности и политики, но нужно еще сделать определенные шаги, в частности, побороть коррупцию. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.