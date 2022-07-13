Новости последнего часа: ВСУ выпустили по Горловке 20 ракет из "Града"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. ВС Украины выпустили по Горловке 20 ракет из "Града", сообщили в ДНР.

В Нидерландах выявлен новый подвид штамма коронавируса "Омикрон".

Делегации РФ и Украины обсудят "зерновой вопрос" на следующей неделе, заявили в министерстве обороны Турции.

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