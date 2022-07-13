Новости последнего часа: МО РФ построит в Мариуполе 12 пятиэтажных жилых домов

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Минобороны России строит в Мариуполе 12 пятиэтажных жилых домов. Об этом рассказал представитель ведомства.

Увеличить число поездов в Крым невозможно, сообщил глава региона Сергей Аксенов.

МЧС предупредило москвичей о грозе и шквалистом ветре в ближайшие часы. В прогнозе погоды 13 июля – сильные ливни.