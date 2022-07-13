Новости последнего часа: Москалькова рассказала об освобождении пленных русских солдат

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Россия делает все возможное для освобождения пленных российских солдат. Об этом заявила уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова.

Власти США работают над расширением полномочий для конфискации российских активов, сообщили в Госдепе.

По мотивам рассказов Кира Булычева создадут киновселенную, рассказал продюсер проекта Эльбор Чернов.