Новости последнего часа: транзит санкционных грузов через ЕС разрешили по железным дорогам

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Транзит санкционных российских грузов через ЕС разрешен по железным дорогам, об этом сообщили в Еврокомиссии.

В Венгрии вводится чрезвычайное положение в области энергетики, рассказали в Reuters.

IKEA уволит 500 человек со своего предприятия в Тихвине. Об этом заявили власти Ленобласти.