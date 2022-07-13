Новости последнего часа: Россия предложила свой вариант вывоза зерна из Украины

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Россия предложила свой вариант, как вывезти зерно из Украины. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Около 1,3 тысячи грузовых машин скопилось на границе Литвы, рассказали в Минтрансе.

"Аэрофлот" возобновляет полеты в Китай с 20 июля, сообщили в авиакомпании.