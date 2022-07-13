Делегация РФ представила пакет предложений по зерновому вопросу на переговорах в Стамбуле

Представители Минобороны России в Стамбуле приняли участие в четырехсторонних переговорах с коллегами из Турецкой Республики, представителями ООН и делегацией Украины по вопросу организации вывоза сельхозпродукции из черноморских портов. Российской делегацией подготовлен и представлен на рассмотрение пакет предложений по скорейшему практическому решению данного вопроса.

Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.