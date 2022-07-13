Новости последнего часа: Еврокомиссия не ведет переговоры с РФ по транзиту с Калининградом

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Еврокомиссия не ведет переговоры с Россией по калининградскому транзиту. Об этом сообщила пресс-служба Еврокомиссии.

Ужесточение санкций против России может ввергнуть ряд стран в рецессию. Об этом заявили в докладе МВФ.

Количество ДТП в Москве с участием каршеринга снизилось на 12%, рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.