МО РФ приняло участие в переговорах с Турцией, Украиной и ООН по вопросу вывоза зерна

Представители Минобороны России в Стамбуле принимают участие в четырехсторонних переговорах с коллегами из Турецкой республики, представителями ООН и делегацией Украины по вопросу организации вывоза сельхозпродукции из черноморских портов.

Российской делегацией подготовлен и представлен на рассмотрение пакет предложений по скорейшему практическому решению данного вопроса.

О четырехсторонних переговорах сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.