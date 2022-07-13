Новости последнего часа: 2 тыс колледжей приняли заявки на поступление через госуслуги

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более двух тысяч колледжей в России приняли заявки на поступление через госуслуги, сообщили в Минпросвещения.

Москва выделила более 600 миллионов рублей на субсидии малому и среднему бизнесу. Об этом заявили в департаменте предпринимательства и инновационного развития.

Спасатели в Москве трижды проверили дно водоемов в зонах купания. Об этом рассказали в комплексе городского хозяйства.