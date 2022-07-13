ВКС России за сутки уничтожили два командных пункта ВСУ

Воздушно-космические силы России за сутки уничтожили два командных пункта и склад боеприпасов в ходе спецоперации на Украине. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Кроме того, российские истребители сбили в воздухе три самолета Су-25 и Су-24, а также один МиГ-29. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.