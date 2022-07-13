Минобороны РФ показало работу расчетов ракетных комплексов "Искандер" на Украине

Минобороны России опубликовало кадры работы расчетов оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер" в ходе специальной военной операции на Украине.

Комплексы точечными ударами выводят из строя и уничтожают особо важные объекты военной инфраструктуры противника: командные пункты, склады с вооружением, боеприпасами и горючим, узлы связи, средства ПВО и другие важные цели. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.