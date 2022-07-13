Украинские войска атаковали Луганск. Но ни одна ракета до города не долетела, они были сбиты на подлете.

Как сообщили в представительстве ЛНР, осколки упали в районе Александровска, Тепличного и Родакова. Как заявили в народной милиции ЛНР, небо над Луганском закрыто.

ВСУ нанесли удар ночью 13 июля. По предварительным данным, использовали ракетные тактические комплексы "Точка-У". Минобороны показало, как сработали реактивные системы залпового огня "Ураган". Разведка обнаружила замаскированные позиции ВСУ. Получив координаты, расчеты нанесли удар и незамедлительно поменяли позицию, чтобы не попасть под ответный огонь. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.