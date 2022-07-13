ЕС в ближайшее время введет седьмой пакет антироссийских санкций – СМИ

Седьмой пакет антироссийских санкций уже на подходе. По данным агентства Bloomberg, в него могут войти ограничения на импорт российского золота и "потолок" закупочных цен на нефть.

Насколько эти меры опасны для российской экономики? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.