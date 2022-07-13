ЕС исключит из-под санкций транзит грузов в Калининград – СМИ

07:15
ЕС и Россия договорились о транзите грузов в Калининград. Об этом сообщили российские СМИ.
Брюссель предоставил документ, который полностью удовлетворяет Москву. В нем, в частности, прописано, что перемещение грузов между субъектами РФ ограничивать нельзя.
По словам источников, эту меру могут отдельно прописать в готовящемся седьмом пакете санкций. Такой вариант, считают эксперты, с точки зрения процедуры легче, чем голосование по отдельным исключениям. Таким образом, товары, идущие в Калининградскую область, уберут из антироссийских санкционных списков.
Предполагается, что это исключение будет касаться как железнодорожного, так и автомобильного транзита. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.
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