ЕС исключит из-под санкций транзит грузов в Калининград – СМИ

ЕС и Россия договорились о транзите грузов в Калининград. Об этом сообщили российские СМИ.

Брюссель предоставил документ, который полностью удовлетворяет Москву. В нем, в частности, прописано, что перемещение грузов между субъектами РФ ограничивать нельзя.

По словам источников, эту меру могут отдельно прописать в готовящемся седьмом пакете санкций. Такой вариант, считают эксперты, с точки зрения процедуры легче, чем голосование по отдельным исключениям. Таким образом, товары, идущие в Калининградскую область, уберут из антироссийских санкционных списков.

Предполагается, что это исключение будет касаться как железнодорожного, так и автомобильного транзита. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.