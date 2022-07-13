На подступах к городу на Харьковской дуге продолжились бои

На подступах к городу на Харьковской дуге идут бои. На Славянском направлении проходит окружение Северска. Российская армия взяла тактическую паузу для перегруппировки войск. Но при этом военные ведут непрерывный огонь по позициям ВСУ.

На Донецком отрезке в окрестностях Авдеевки подразделения российской армии наносят удары по украинским позициям. Там горят полевые склады противника. Также артиллерия и РСЗО уничтожают украинские позиции на Бахмутском направлении.

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