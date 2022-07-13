ВСУ нанесли удар по жилому району Энергодара дроном-камикадзе, под огонь попали и два района Донецка.

Сработали российские системы ПВО, однако жертв избежать не удалось. В Горловке погибли два человека. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.