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13 июня, 13:45

Политика

Мосгордума приняла 20 законов и 70 постановлений по итогам весенней сессии

Мосгордума приняла 20 законов и 70 постановлений по итогам весенней сессии

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В весеннюю сессию Мосгордума приняла 20 законов и 70 постановлений. Среди них – закон об укрупнении муниципалитетов ТиНАО, а также нормы о мерах поддержки участников спецоперации и правила пользования средствами индивидуальной мобильности.

Как отметил председатель МГД Алексей Шапошников, меры поддержки ветеранов СВО распространили на сотрудников СК, прокуратуры, МЧС и других ведомств.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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