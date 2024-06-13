Мосгордума приняла 20 законов и 70 постановлений по итогам весенней сессии

В весеннюю сессию Мосгордума приняла 20 законов и 70 постановлений. Среди них – закон об укрупнении муниципалитетов ТиНАО, а также нормы о мерах поддержки участников спецоперации и правила пользования средствами индивидуальной мобильности.

Как отметил председатель МГД Алексей Шапошников, меры поддержки ветеранов СВО распространили на сотрудников СК, прокуратуры, МЧС и других ведомств.

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