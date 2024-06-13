ВС РФ сорвали перемещение подразделений ВСУ на донецком направлении

Благодаря слаженной работе расчетов гаубиц "Д-20" ВС РФ удалось уничтожить живую силу и сорвать перемещение подразделений ВСУ на донецком направлении. Кроме того, артиллеристы группировки "Днепр" из ракетного комплекса "Фагот" подбили бронемашину с штурмовиками ВСУ.

Также российская армия продолжает наносить ракетно-артиллерийские удары на харьковском направлении. Скопления войск и техники поражены в Тихом, Волчанске, Старице, Избицком.



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