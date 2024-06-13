Участок БКЛ закроют с 22 июня

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 июня, 07:45

Политика

ВС РФ сорвали перемещение подразделений ВСУ на донецком направлении

ВС РФ сорвали перемещение подразделений ВСУ на донецком направлении

Новости мира: лесные пожары охватили Рино на западе штата Невада

В Кремле прошла церемония вручения госпремий

Уничтожен первый модернизированный M1A1 Abrams ВСУ с мангалом и "Контактом"

Штурмовики группировки войск "Восток" продвинулись под Угледаром

Путин включил Белоусова, Алиханова и Дюмина в состав военно-промышленной комиссии

Путин включил Белоусова в число постоянных членов Совбеза РФ

Новости мира: присяжные признали сына президента США Хантера Байдена виновным

Более 200 городов мира приглашены на муниципальный форум БРИКС

Сын президента США признан виновным в деле о нарушениях при покупке и хранении оружия

Благодаря слаженной работе расчетов гаубиц "Д-20" ВС РФ удалось уничтожить живую силу и сорвать перемещение подразделений ВСУ на донецком направлении. Кроме того, артиллеристы группировки "Днепр" из ракетного комплекса "Фагот" подбили бронемашину с штурмовиками ВСУ.

Также российская армия продолжает наносить ракетно-артиллерийские удары на харьковском направлении. Скопления войск и техники поражены в Тихом, Волчанске, Старице, Избицком.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Сюжет: Спецоперация на Украине
политикавидеоМаксим ШаманинАлександра БрильАртем Смахтин
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика