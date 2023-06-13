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Новости

13 июня, 22:00

Политика

Новости часа: в МИД РФ прокомментировали конфискацию российского Ан-124

Новости часа: в МИД РФ прокомментировали конфискацию российского Ан-124

Владимир Путин встретился с российскими военкорами

Встреча Путина с военкорами и закон о работе для несовершеннолетних

Новости часа: Путин заявил, что Россия участвует в зерновой сделке не ради Украины

У РФ есть несколько планов в зависимости от ситуации после контрнаступления ВСУ – Путин

Новости часа: Путин заявил, что потери ВСУ в 10 раз превышают российские в зоне СВО

Путин заявил, что ВПК Украины ничего не производит и скоро перестанет существовать

Новости часа: Путин заявил, что цели СВО корректируются в соответствии с ситуацией

Путин встретился с военными корреспондентами крупнейших российских СМИ

Путин заявил, что цели СВО остаются прежними

Передвижную насосную станцию перемещают на Запорожскую АЭС для сохранения воды для нужд станции, сообщили в "Росэнергоатоме".

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала воровством конфискацию Канадой российского самолета Ан-124.

Спасатели эвакуировали 15 человек из маршрутки, которую смыло в кювет в Северной Осетии, сообщили в местном управлении МЧС.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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