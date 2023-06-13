Новости часа: в МИД РФ прокомментировали конфискацию российского Ан-124

Передвижную насосную станцию перемещают на Запорожскую АЭС для сохранения воды для нужд станции, сообщили в "Росэнергоатоме".

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала воровством конфискацию Канадой российского самолета Ан-124.

Спасатели эвакуировали 15 человек из маршрутки, которую смыло в кювет в Северной Осетии, сообщили в местном управлении МЧС.

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