13 июня, 22:00Политика
Новости часа: в МИД РФ прокомментировали конфискацию российского Ан-124
Передвижную насосную станцию перемещают на Запорожскую АЭС для сохранения воды для нужд станции, сообщили в "Росэнергоатоме".
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала воровством конфискацию Канадой российского самолета Ан-124.
Спасатели эвакуировали 15 человек из маршрутки, которую смыло в кювет в Северной Осетии, сообщили в местном управлении МЧС.
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.