Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 июня, 21:00

Политика

Встреча Путина с военкорами и закон о работе для несовершеннолетних

Встреча Путина с военкорами и закон о работе для несовершеннолетних

Новости часа: Путин заявил, что Россия участвует в зерновой сделке не ради Украины

У РФ есть несколько планов в зависимости от ситуации после контрнаступления ВСУ – Путин

Новости часа: Путин заявил, что потери ВСУ в 10 раз превышают российские в зоне СВО

Путин заявил, что ВПК Украины ничего не производит и скоро перестанет существовать

Новости часа: Путин заявил, что цели СВО корректируются в соответствии с ситуацией

Путин встретился с военными корреспондентами крупнейших российских СМИ

Путин заявил, что цели СВО остаются прежними

Российская армия отразила наступление ВСУ на южнодонецком направлении

Президиум генсовета "Единой России" утвердил выдвижение Собянина в мэры Москвы

У России есть несколько планов в зависимости от ситуации после контрнаступления Украины. Об этом заявил Владимир Путин в ходе встречи с военными корреспондентами. Общаясь с журналистами президент сообщил о потерях сторон, рассказал о ситуации с мобилизованными и контрактниками.

Подростки старше 14 лет теперь могут официально устраиваться на работу в свободное от учебы время без согласия органов опеки. Соответствующий закон подписал президент. Теперь для заключения трудового договора со школьниками достаточно письменного разрешения одного из родителей или законного представителя.

По программе "Мой район" на востоке Москвы реализовали проект реконструкции Окружного общественного центра имени Моссовета. Здание обновили впервые с момента постройки. Теперь это оно стало главным досуговым центром Преображенского района для детей и участников "Московского долголетия".

Об этих и других новостях – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
политикаобществогородвидеоЕкатерина Кузнеченкова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика