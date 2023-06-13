Встреча Путина с военкорами и закон о работе для несовершеннолетних

У России есть несколько планов в зависимости от ситуации после контрнаступления Украины. Об этом заявил Владимир Путин в ходе встречи с военными корреспондентами. Общаясь с журналистами президент сообщил о потерях сторон, рассказал о ситуации с мобилизованными и контрактниками.

Подростки старше 14 лет теперь могут официально устраиваться на работу в свободное от учебы время без согласия органов опеки. Соответствующий закон подписал президент. Теперь для заключения трудового договора со школьниками достаточно письменного разрешения одного из родителей или законного представителя.

По программе "Мой район" на востоке Москвы реализовали проект реконструкции Окружного общественного центра имени Моссовета. Здание обновили впервые с момента постройки. Теперь это оно стало главным досуговым центром Преображенского района для детей и участников "Московского долголетия".

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