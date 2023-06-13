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Политика

Российская армия отразила наступление ВСУ на южнодонецком направлении

Российская армия отразила наступление ВСУ на южнодонецком направлении

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В Минобороны России заявили об отражении наступления ВСУ на южнодонецком направлении и в районе Артемовска. Последние данные о ходе спецоперации озвучил официальный представитель ведомства Игорь Конашенков.

Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачены три крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow и десять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. Кроме того, сбиты шесть украинских беспилотных летательных аппаратов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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