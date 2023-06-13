Два украинских экипажа БМП сдались в плен в районе Авдеевки – СМИ

Два украинских экипажа БМП сдались в плен в районе Авдеевки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на силовиков ДНР.

В числе сдавшихся 10 солдат ВСУ есть тяжелораненые. Перед этим на связь с российским подразделением вышел командир одного из взводов механизированной бригады ВСУ. По его словам, командование отказалось эвакуировать раненых, поэтому за помощью он обратился к российским военным. Для сдачи в плен обеспечили безопасный коридор, так как на позиции украинцы приехали со всем штатным вооружением, включая две БМП.

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