Новости мира: Трамп прибыл во Флориду, где предстанет перед судом

Экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп прибыл во Флориду, чтобы предстать перед федеральным судом Майами. 13 июня бывшему американскому лидеру предъявят сразу 37 пунктов обвинения. В частности, в ненадлежащем хранении секретных документов и препятствовании правосудию. Суммарно за это политику грозит до 400 лет заключения. Сам фигурант новое уголовное дело уже назвал вмешательством в выборы. Он утверждает, что, будучи главой государства, имел полномочия рассекретить все документы.



Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва настаивает на дипломатическом решении конфликта на Украине. Об этом он заявил на совместной конференции с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Ранее бразильский президент раскритиковал Совбез ООН за неспособность решить ситуацию на Украине. Он обвинил орган в легковесности и неспособности вести мирные переговоры.

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