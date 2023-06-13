Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07:15

Политика

ВС РФ уничтожили отступающую технику ВСУ на донецком направлении

ВС РФ уничтожили отступающую технику ВСУ на донецком направлении

Новости часа: Запад будет расширять поддержку контрнаступления Украины

Новости часа: ВСУ обстреляли точку эвакуации в Херсонской области

В МО РФ сообщили, что российские военные отразили попытки прорыва ВСУ в ДНР

Новости часа: Международная федерация скалолазания допустила РФ к соревнованиям

Экс-премьер Италии Сильвио Берлускони скончался в больнице в Милане

Экс-премьер Италии Сильвио Берлускони умер на 87 году жизни

Минобороны РФ рассказало о боях в районе Марьинки и Авдеевки

Минобороны РФ сообщило о возвращении 94 военных из украинского плена

Минобороны РФ показало кадры уничтожения позиций ВСУ на запорожском направлении

На донецком направлении 200-я бригада Северного флота уничтожили отступающую технику ВСУ. Под плотный огонь угодили бронетранспортеры и БМП. На них украинские солдаты пытались отбить занятые российскими подразделениями позиции, но атака захлебнулась под ударами артиллерии. А по отступающей технике начали бить из ручных противотанковых комплексов.

На запорожском направлении танкисты уничтожили в бою БМП Bradley. Как рассказал командир танковой роты, на бронетехнике ВСУ пытались ночью прорвать линию обороны, но наступающих встретили российские танки. Во время боя подбили несколько единиц техники противника.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Сюжет: Спецоперация на Украине
политикабезопасностьвидеоИван Лозовой
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика