На донецком направлении 200-я бригада Северного флота уничтожили отступающую технику ВСУ. Под плотный огонь угодили бронетранспортеры и БМП. На них украинские солдаты пытались отбить занятые российскими подразделениями позиции, но атака захлебнулась под ударами артиллерии. А по отступающей технике начали бить из ручных противотанковых комплексов.

На запорожском направлении танкисты уничтожили в бою БМП Bradley. Как рассказал командир танковой роты, на бронетехнике ВСУ пытались ночью прорвать линию обороны, но наступающих встретили российские танки. Во время боя подбили несколько единиц техники противника.

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