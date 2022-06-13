Количество жертв при обстреле Донецка увеличилось до 4

Число жертв обстрела Донецка выросло до четырех человек. Еще 22 ранены.

Уточняется, что такого интенсивного обстрела ВСУ, как в понедельник, 13 июня, не было семь лет. Один из снарядов попал в роддом, который в результате загорелся.

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