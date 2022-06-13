Снаряд попал в роддом в Донецке. В результате медучреждение загорелось. В настоящее время на месте происшествия работают экстренные службы.

ВСУ за день выпустили по Донецку 100 ракет из "Градов" и "Ураганов".

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