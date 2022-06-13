ВСУ выпустили по Донецку 80 ракет из "Града", сообщили в ДНР.

СК РФ возбудил уголовное дело по факту обстрела украинскими войсками рынка в Донецке.

Первый случай заражения оспой обезьян диагностирован в Румынии.

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