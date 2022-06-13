Эксперт рассказал о судьбе трофейного оружия, которое бросают солдаты ВСУ

Российские военные заявляют о том, что украинская сторона стала чаще бросать завезенное западное оружие при отступлении. Речь идет в том числе об американских противотанковых ракетных комплексах Javelin и NLAW шведского производства. Достается российским военным и много еще советского стрелкового оружия, брошенного солдатами ВСУ.

Какова судьба трофейного оружия, которое попадает к российским военным? Какое еще оружие поставляют Украине США и Европа? На эти и другие вопросы в эфире телеканала Москва 24 ответил военный эксперт Дмитрий Литовкин.

