ВС РФ уничтожили пункт дислокации иностранных наемников на территории ЛНР, сообщили в Минобороны РФ.

Московские производители одежды увеличили поставки своей продукции почти вдвое.

Москвичей предупредили о грозе и сильном ветре до вечера понедельника.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

