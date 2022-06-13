ВС РФ уничтожили в ДНР вооружения из США и ЕС – Минобороны

Высокоточными ракетами воздушного базирования в ДНР уничтожено большое количество вооружения и военной техники, в том числе из США и европейских стран. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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