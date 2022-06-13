Российская артиллерия поразила 13 пунктов управления и 63 огневые позиции ВСУ – МО РФ

Российская артиллерия поразила 13 пунктов управления и 63 огневые позиции ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.

Биткоин падает почти на 11%, опускаясь ниже 25 тысяч долларов впервые с декабря 2020 года, свидетельствуют данные торгов.

Дождь, гроза и ветер с порывами до 15 м/с ожидаются в Москве, предупредили в МЧС РФ.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

