ВС РФ сбыли 8 украинских беспилотников – Минобороны

Силы противовоздушной обороны России сбили восемь беспилотников вооруженных сил Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Кроме того, в Херсонской области были перехвачены две украинские баллистические ракеты "Точка-У", а в ЛНР – три реактивных снаряда системы залпового огня "Ураган".

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