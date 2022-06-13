Российские РСЗО "Смерч" уничтожили украинские склады с вооружением и техникой

Российские расчеты реактивных систем залпового огня "Смерч" уничтожили украинские склады с вооружением и техникой. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Как отметили в ведомстве, разведчики обнаружили место, где подразделения ВСУ сосредоточили боеприпасы, военную технику и вооружения для снабжения группировки своих войск. Данные разведки быстро подтвердились, после чего расчеты "Смерча" дали несколько залпов по целям.

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