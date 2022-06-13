Наталью Поклонскую освободили от должности замглавы Россотрудничества

Владимир Путин освободил Наталью Поклонскую с должности замглавы Россотрудничества. Как заявила сама Поклонская, ее отставка связана с переходом на другую работу.

Поклонская была назначена на должность замглавы Россотрудничества в феврале этого года. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

