Финляндия отказалась вступать в НАТО без Швеции

Финляндия не станет вступать в НАТО без Швеции. Такое заявление сделал лидер страны Саули Нийнисте.

Оба государства подали заявки на вступление в Североатлантический альянс в середине мая. Решение о вхождении в НАТО должно быть принято всеми участниками единогласно, однако Турция его заблокировала.

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