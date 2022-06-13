ЕК проведет 13 июня дебаты по предоставлению Украине статуса кандидата в ЕС

13 июня в Еврокомиссии начнутся дебаты по поводу предоставления Украине статуса кандидата. Он необходим для начала переговоров о вступлении страны в ЕС. При этом решение должно быть принято единогласно.

По слухам, Украину могут принять, но с некоторыми оговорками. В частности, у ЕС были вопросы относительно коррупции на Украине и соблюдения в стране прав человека. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

